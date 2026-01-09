Crans Montana la sopravvissuta Eleonora Palmieri | Lottiamo per guarire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano Come stanno i feriti

Eleonora Palmieri, sopravvissuta a Crans Montana, condivide il suo percorso di recupero nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano. Un messaggio di speranza e gratitudine verso chi le è stato vicino, mentre affronta con determinazione le sfide legate alle ferite e alle conseguenze dell’incidente. La sua testimonianza evidenzia il percorso di resistenza e di cura, sottolineando l’importanza del supporto durante il processo di guarigione.

«Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. ma un pensiero va agli angeli che non ce l'hanno fatta. Non smettete mai. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: «Lottiamo per guarire, grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano». Come stanno i feriti Leggi anche: Eleonora Palmieri ferita a Crans Montana: "Combattiamo per guarire". Lo psicologo: "I ragazzi ancora scioccati" Leggi anche: Eleonora Palmieri, il post su Instagram (poi cancellato) con i momenti spensierati e l’ospedale dopo l’inferno di Crans-Montana. “Stiamo combattendo per guarire” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica sopravvissuta alla strage di Crans Montana. Mano ustionata da ricostruire. Molto...; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Crans-Montana, la sopravvissuta italiana: “Io nell’onda di fuoco. Non so come ne sono uscita”; Strage Crans-Montana, arrivata a Milano la 15enne Sofia: «È la più grave». Identificate tre vittime italiane - La diretta. Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: «Lottiamo per guarire, grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano». Come stanno i feriti - «Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno... leggo.it

È stato arrestato e portato in carcere Jacques Moretti, titolare insieme alla moglie Jessica del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone. Tutti gli aggiornamenti questa sera a #Quarto - facebook.com facebook

Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore Le Constellation - Le parole della moglie x.com

