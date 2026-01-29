Micaela Ramazzotti racconta Elena Di Porto, una donna che negli anni ’40 si oppose a una società che ancora giudica le donne fuori dagli schemi. Ramazzotti sottolinea come oggi, purtroppo, molte donne vengono considerate matte solo perché si distinguono. Dal 29 gennaio, il film “Elena del Ghetto” di Stefano Casertano porta nelle sale la storia vera di una donna coraggiosa che cercò di avvertire i suoi con tutte le forze, ma senza essere ascoltata.

Dal 29 gennaio arriva al cinema “Elena del Ghetto”, film esordio alla regia di Stefano Casertano, storia vera di Elena Di Porto, la donna ritenuta da tutti matta che nel 1943 aveva provato ad avvertire gli abitanti del Ghetto del pericolo imminente senza però essere creduta. Ad interpretarla l’attrice Micaela Ramazzotti che ha restituito al personaggio una grande profondità e umanità. “Elena del Ghetto”, intervista esclusiva a Micaela Ramazzotti. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Micaela Ramazzotti. L’attrice ha parlato così del suo personaggio sottolineandone il coraggio: “Mi ha insegnato tante cose. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Elena del Ghetto”, intervista a Micaela Ramazzotti: “Elena era una donna irriverente e coraggiosa. Oggi viviamo ancora in una società patriarcale in cui se la donna è fuori dagli schemi è considerata matta”

Approfondimenti su Elena del Ghetto

Con l’approssimarsi del Giorno della Memoria, è importante riflettere sulle figure che hanno lasciato un segno significativo nella storia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Elena del Ghetto

Argomenti discussi: Era una donna libera, coraggiosa, odiata e amata. Micaela Ramazzotti racconta a RomaToday 'Elena del Ghetto'; Elena del Ghetto, Micaela Ramazzotti: La storia di una donna di grande umanità. VIDEO; Giorno della Memoria: la proiezione di Elena del ghetto, intervista a Federico Mollicone (26.01.2026); Elena del ghetto: intervista al regista Stefano Casertano.

Elena del ghetto: intervista al regista Stefano CasertanoElena del ghetto è il primo film di Stefano Casertano, ecco la nostra intervista col regista ... lascimmiapensa.com

Il regista di Elena del ghetto: «Diamo giustizia alla matta che nessuno ascoltò. Purtroppo»Una storia vera. Ma anche misteriosa. Ricchissima di fatti di cronaca, ma anche piena di buchi. Con Micaela Ramazzotti, è nei cinema la storia di Elena Di Porto: «Era così moderna che gli ebrei del ... msn.com

CINETEATRO TEMPIO DEL POPOLO Policastro Bussentino Dal 30 gennaio al 2 febbraio Tris di film in programmazione Ore 17:15 Elena del Ghetto Un film di Stefano Casertano Con Micaela Ramazzotti Ore 19:00 2 Cuori e 2 Capanne co - facebook.com facebook

Il mondo del cinema e le tappe del suo percorso professionale. Ne parliamo con Giulia Bevilacqua, tra le protagoniste del film "Elena del ghetto" in uscita il 29 gennaio, accanto a Micaela Ramazzotti e Valerio Aprea. A #MovieMag in onda stasera #28gennaio x.com