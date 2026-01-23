Micaela Ramazzotti | La mia Elena considerata pazza che prende a pugni i fascisti

Con l’approssimarsi del Giorno della Memoria, è importante riflettere sulle figure che hanno lasciato un segno significativo nella storia. Micaela Ramazzotti ha recentemente condiviso il suo ricordo di Elena, un personaggio coraggioso che ha affrontato l’oppressione con determinazione. Questi esempi ci invitano a ricordare il valore della resistenza e della memoria, elementi fondamentali per mantenere vivo il passato e promuovere un futuro più consapevole.

E' la storia di una donna ebrea, forte, indipendente e coraggiosa che sfidò il regime fascista per salvare molte persone e segnò la storia del ghetto ebraico di Roma durante il fascismo e l’occupazione nazista Con l’avvicinarsi del Giorno della memoria, tornano a galla personaggi unici che hanno segnato in qualche modo la storia e che meritano di essere ricordati. È importante, per esempio, “raccontare la storia di Elena Di Porto per la sua grande forza, per la sua grande onestà intellettuale ed emotiva e per la sua empatia verso gli altri. Non era indifferente. L'indifferenza rovina il mondo", dice all'Adnkronos l'attrice Micaela Ramazzotti parlando del personaggio che interpreta nel film Elena del ghetto di Stefano Casertano, nelle sale dal 29 gennaio con Adler Entertainment in occasione della celebrazione del 27 gennaio (il Giorno della Memoria, appunto). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Ramazzotti, le donne scomode non piacciono maiUna persona che ho cercato di restituire con tutta la sua forza e ribellione. Era anche scomoda. Ho lavorato sul fatto che non avesse in sé' odio, sul suo non essere indifferente alle sofferenze degl ... ansa.it

