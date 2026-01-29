Effetto accise il gasolio supera la benzina | grandi disparità fra i distributori della provincia

Da oggi, in molte pompe della provincia, il gasolio costa più della benzina. L’aumento delle accise sul gasolio, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ha portato a una grande differenza tra i prezzi dei due carburanti. In alcuni distributori, il gasolio ha superato la benzina, creando disagi e confusione tra gli automobilisti. La riduzione delle accise sulla benzina, invece, non ha compensato completamente l’effetto dell’aumento sul gasolio.

A partire dal 1° gennaio 2026 è scattato l'incremento sulle accise del gasolio, cui ha fatto da contraltare una pari riduzione delle accise sulla benzina, con l'obiettivo di allineare i prezzi alla pompa dei due carburanti. A livello nazionale la media di dicembre sul gasolio era di 1.696 euro al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Effetto Accise Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi L'introduzione delle nuove accise, entrata in vigore il 1° gennaio, ha influenzato i prezzi dei carburanti. Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina A partire da gennaio, le nuove accise sui carburanti hanno portato a un cambiamento significativo: per la prima volta dopo tre anni, il prezzo del gasolio supera quello della benzina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Effetto Accise Argomenti discussi: La sorpresa al distributore: il diesel è più caro della benzina; Benzina e gasolio, ora le accise sono uguali; Auto sempre più care, aumentano prezzi, assicurazioni e costi di manutenzione; Vendite record per la benzina in Italia a dicembre 2025: è il massimo degli ultimi 15 anni. Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzinaEffetto accise sui prezzi dei carburanti. L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla ... ansa.it Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezziEffetto accise sui prezzi dei carburanti. L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla ... ilgiornale.it Dal 1° gennaio di quest'anno vi è stato un aumento del costo del gasolio per effetto del riallineamento delle accise tra benzina e gasolio: riduzione di 4,05 centesimi sulla benzina e corrispondente aumento sul gasolio. Perchè Il provvedimento è stato richiest - facebook.com facebook Puglia, l'effetto della accise: il gasolio costa quanto la benzina x.com

