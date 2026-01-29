Edizioni BD & J-POP Manga danno il via ai festeggiamenti per i loro 20 anni!

Edizioni BD e J-POP Manga festeggiano 20 anni di attività. Per l’occasione, lanciano una promozione speciale: dal 29 gennaio al 28 febbraio, chi acquista i loro titoli potrà approfittare di uno sconto del 20%. La promozione riguarda tutti i fumetti pubblicati fino al 29 luglio 2025. L’obiettivo è coinvolgere i lettori in questa ricorrenza importante, offrendo un’occasione unica per arricchire le proprie collezioni.

Quest’anno Edizioni BD & J-POP Manga festeggiano i 20 anni dalla nascita della casa editrice. Un compleanno significativo che l’editore vuole celebrare insieme ai propri lettori dando il via ai festeggiamenti con una campagna promozionale da non perdere! Dal 29 gennaio al 28 febbraio sarà applicato uno sconto del 20% sui titoli usciti fino al 29 luglio 2025. L’ offerta sarà valida presso le librerie e fumetterie aderenti e sui principali rivenditori online, compreso il sito dell’editore. Quale miglior opportunità per lanciarsi in nuove e incredibili letture oppure cogliere al balzo l’occasione per consigliare o regalare a un amico le storie che ci sono rimaste nel cuore? E non finisce qui! Per onorare con un pizzico di divertimento questo traguardo, l’autrice di successo internazionale Mogiko ha omaggiato la casa editrice creando una serie di personaggi speciali che verranno svelati a poco a poco sui social della casa editrice durante il mese di febbraio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

