Donald Trump ha deciso di puntare sul petrolio venezuelano, anche se gli Stati Uniti sono tra i paesi più ricchi di riserve di greggio. La mossa sorprende, considerando che il petrolio in casa non manca. Secondo un video di Le Monde, dietro questa scelta ci sono strategie industriali pensate anni fa, che ora spingono gli Stati Uniti a cercare fonti alternative e a influenzare il mercato petrolifero globale.

Donald Trump non ne ha fatto mistero: dopo aver catturato il leader venezuelano Nicolás Maduro, vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela. Ma perché è così interessato al greggio di un altro paese se gli Stati Uniti sono già oggi il primo produttore mondiale di petrolio? Dietro questa decisione in apparenza paradossale ci sono politiche industriali messe in atto decenni fa. Gli Stati Uniti hanno costruito numerose raffinerie per trattare un tipo di greggio molto particolare, il greggio pesante, di cui il Venezuela è ricco, mentre nel territorio statunitense abbonda la variante leggera. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Ecco perché Trump vuole il petrolio del Venezuela

Recenti sviluppi indicano come la questione petrolifera venezuelana sia al centro delle strategie statunitensi.

L’attacco statunitense contro il Venezuela e la possibile destituzione di Nicolás Maduro sono stati oggetto di pianificazione durante una riunione alla Casa Bianca.

#Venezuela, perché Trump vuole mettere le mani sul petrolio dello stato sud americano

