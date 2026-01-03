Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro | le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armi

L’attacco statunitense contro il Venezuela e la possibile destituzione di Nicolás Maduro sono stati oggetto di pianificazione durante una riunione alla Casa Bianca. Le motivazioni principali riguardano le riserve di petrolio del paese e il mercato delle armi negli Stati Uniti. Questo intervento si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e interessi economici che da tempo caratterizzano le relazioni tra Washington e Caracas.

Roma, 3 gennaio 2026 – L’attacco che la scorsa notte gli Stati Uniti hanno sferrato contro il Venezuela e la sconfitta di Nicolas Maduro – che secondo alcune fonti sarebbe già fuori dal Paese in stato di arresto – era stato programmato in una riunione natalizia alla Casa Bianca in cui tutti i collaboratori di Donald Trump avevano dato l’ok e poi era stato congelato perché la vicenda nigeriana con l’Isis che aveva rialzato la testa era stata considerata in quel momento prioritaria. (FILES) (COMBO) This combination of pictures created on August 07, 2025 shows US President Donald Trump (L) in Grand Rapids, Michigan on November 5, 2024, and Venezuelan President Nicolas Maduro (R) in Caracas on July 31, 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Donald Trump, i piani per «defenestrare» Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela

Leggi anche: Trump fa guerra ai cartelli della droga del Venezuela e a Maduro, ma l’obiettivo è un altro: il petrolio

