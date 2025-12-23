Donald Trump vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela

Recenti sviluppi indicano come la questione petrolifera venezuelana sia al centro delle strategie statunitensi. Donald Trump avrebbe come obiettivo primario l'accesso alle riserve di combustibile del Venezuela, influenzando così le scelte diplomatiche e militari degli Stati Uniti contro Nicolás Maduro. Questa dinamica evidenzia come il controllo delle risorse naturali possa essere un elemento chiave nelle relazioni internazionali e nelle politiche di intervento.

I tre più grandi problemi di Donald Trump - Il bilancio del 2025 in cinque articoli: in quello di oggi l’anno del presidente statunitense, che ha sovvertito l’ordine mondiale ma fatica a imporsi. internazionale.it

Ucraina, niente intesa Usa-Russia: il nodo restano i territori contesi. Trump: “Putin vuole mettere fine alla guerra” - La Russia “si sta preparando per un confronto a lungo termine” e gli alleati devono rispondere intensificando investimenti e sostegno all’Ucraina. ilfattoquotidiano.it

El Triángulo del Litio ya es de EEUU, como predijo Laura Richardson

Le tensioni emerse dopo la prima conferenza di Turning Point senza Charlie Kirk possono complicare la successione a Donald Trump - facebook.com facebook

"In qualità di comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare volto ad avviare la costruzione di due nuove navi da guerra, le più grandi mai costruite". Così Donald Trump da Mar-a-Lago, con a fi x.com

