Donald Trump vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti sviluppi indicano come la questione petrolifera venezuelana sia al centro delle strategie statunitensi. Donald Trump avrebbe come obiettivo primario l'accesso alle riserve di combustibile del Venezuela, influenzando così le scelte diplomatiche e militari degli Stati Uniti contro Nicolás Maduro. Questa dinamica evidenzia come il controllo delle risorse naturali possa essere un elemento chiave nelle relazioni internazionali e nelle politiche di intervento.

È questo il vero motivo dietro la campagna diplomatica e militare degli Stati Uniti contro Nicolás Maduro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

