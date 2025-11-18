Olio extra vergine d’oliva | il test casalingo che puoi fare per scoprire se non è contraffatto

Cityrumors.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novembre è tempo di olio nuovo ma attenzione alle truffe: in commercio ci sono tanti prodotti contraffatti. Esiste un semplice trucchetto casalingo per scoprire se l’olio è un vero extra vergine oppure no. Tra le tante meraviglie dell’autunno, accanto a zucche, castagne, vendemmia e foliage, c’è anche l’olio nuovo. Novembre, infatti, è il mese perfetto per comprare l’olio nuovo, quello prodotto con le olive raccolte qualche mese prima. L’olio nuovo ha un gusto fruttato più intenso e, soprattutto, ha una maggiore quantità di sostanze benefiche essendo fresco di spremitura. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

olio extra vergine d8217oliva il test casalingo che puoi fare per scoprire se non 232 contraffatto

© Cityrumors.it - Olio extra vergine d’oliva: il test casalingo che puoi fare per scoprire se non è contraffatto

Leggi anche questi approfondimenti

olio extra vergine d8217olivaI prezzi dell’olio extravergine di oliva italiano sono crollati: chi e perché ha rovinato il mercato - Ci si attende a breve un rimbalzo delle quotazioni dell’olio extravergine di oliva nazionale dopo due settimane di follia sul mercato. Riporta teatronaturale.it

olio extra vergine d8217olivaOlio extravergine in Puglia: Coldiretti denuncia calo del 27% dei prezzi - Olio extravergine in Puglia in calo del 27%: Coldiretti chiede più tracciabilità e controlli per fermare speculazioni lungo la filiera. Si legge su pugliapress.org

olio extra vergine d8217olivaL'olio venduto a scaffale è davvero extravergine di oliva? Gli oli a basso costo spesso provengono da processi di produzione meno controllati - La tensione di un continuo ribasso dei prezzi dell’olio extravergine di oliva porta a ridurre la qualità, intri ... Secondo teatronaturale.it

Cerca Video su questo argomento: Olio Extra Vergine D8217oliva