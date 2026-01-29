E se il vero lusso fosse essere irraggiungibili? Dopo la disintossicazione dall' alcol arriva l' Off February

Questa volta non si tratta di bere meno, ma di staccare la spina. Dopo il Dry January, arriva l’Off February, un mese in cui si invita a rimanere disconnessi e a mettere da parte smartphone e social media. L’obiettivo è aiutare le persone a liberarsi dalla dipendenza digitale, anche solo per un mese, e riscoprire il piacere di vivere senza costanti notifiche e distrazioni. Molti già si preparano a spegnere i dispositivi e a dedicare più tempo a se stessi e alle cose semplici.

( a skanews) – Dopo il Dry January è tempo di Off February: se il primo sfida a non bere alcolici, il secondo punta a sconfiggere un’altra dipendenza, invitando a restare disconnessi per tutto il mese. “Dumb Phone” Nokia e non solo, i cellulari basici per disconnettersi. guarda le foto Leggi anche › Disconnessi per legge: il diritto a non rispondere a email di lavoro fuori orario › Detox digitale: 10 idee per una vacanza “disconnessa” Cos’è l’off February. «Off February non è affatto una punizione o un sacrificio — spiega il promotore Diego Hidalgo — è una celebrazione della vita lontano dagli schermi, del tempo ritrovato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

