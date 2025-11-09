Condannato a 5 anni può essere scarcerato dopo 20 giorni | Se non fosse un politico…

Da una condanna di cinque anni ad una possibile scarcerazione dopo soli venti giorni. Il caso politico e giudiziario sta dividendo un intero Paese Da 5 anni a venti giorni di carcere. La possibile scarcerazione di un noto personaggio politico, inasprisce il dibattito e porta elettori e la popolazione civile a porsi dubbi e interrogativi sulla reale portata delle sentenze. “Se non fosse un politico non sarebbe mai uscito così presto”, urlano sui social numerosi utenti. Ma c’è anche chi la pensa diversamente: “C’é stato un accanimento senza precedenti nei suoi confronti. Se venisse scarcerato sarebbe la testimonianza di una sentenza assurda”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Condannato a 5 anni, può essere scarcerato dopo 20 giorni: “Se non fosse un politico…”

Scopri altri approfondimenti

Telesveva. . +++ IN #TELESVEVANOTIZIE – ANZIANA LEGATA, IMBAVAGLIATA E RAPINATA A FOGGIA: ARRESTATE 5 PERSONE – OMICIDIO D’AUGELLI A SAN SEVERO, GIOVANE KILLER CONDANNATO A 12 ANNI – BARI, SCOPERTI FISIOTERAPIST - facebook.com Vai su Facebook

«Rapporti con un'allieva 15enne»: allenatore condannato a 5 anni e 3 mesi - L’allenatore di una società ciclista della Basilicata è stato condannato con l’accusa di avere avuto rapporti sessuali con un’allieva di età inferiore ai 16 anni. Scrive quotidianodipuglia.it

Ascoli, calci e pugni gli agenti: pusher condannato a 5 anni. Intercettato da una volante fuggì in auto e a piedi - La vicenda risale al 21 novembre 2024, quando l’uomo fu protagonista di un inseguimento culminato con l’esplosione di un colpo di pistola che lo ferì accidentalmente a una gamba. Riporta corriereadriatico.it