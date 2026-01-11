Can Yaman la sua verità dopo le voci sull’arresto per droga | Se fosse stato vero non sarei qui

Can Yaman ha rotto il silenzio dopo le voci di un suo presunto arresto a Istanbul legato a un’operazione antidroga. Attraverso un messaggio su Instagram, l’attore turco ha espresso la propria posizione, sottolineando che se le accuse fossero state vere, non sarebbe in grado di parlare pubblicamente. La sua dichiarazione mira a chiarire la situazione e a dissipare eventuali dubbi sulla sua integrità.

Can Yaman ha deciso di parlare. Dopo la notizia esplosa ieri su un suo presunto arresto a Istanbul nel corso di un'operazione antidroga, l'attore turco ha rotto il silenzio affidandosi a Instagram, scegliendo toni pacati ma molto chiari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) Lo ha fatto con un carosello di tre foto scattate davanti al Colosseo, dove posa con la consueta sicurezza e un look impeccabile. Ma più delle immagini, a colpire è stato il testo che accompagna il post: un vero e proprio appello rivolto direttamente alla stampa italiana. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo.

