È ostile e ha pregiudizi | gli avvocati della famiglia del bosco chiedono la revoca dell'assistente sociale

Gli avvocati della famiglia del Bosco hanno presentato una richiesta ufficiale per revocare l'incarico di Veruska D'Angelo, l'assistente sociale nominata dal Tribunale. Secondo i legali, la donna si sarebbe mostrata ostile e avrebbe espresso pregiudizi nei confronti della famiglia. La vicenda si è fatta strada in tribunale, mentre la famiglia chiede di cambiare assistente sociale per tutelare meglio i propri diritti.

I legalo della famiglia del bosco chiedono la revoca dell'assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D'Angelo. Secondo i due avvocati si tratterebbe di una figura "ostile" che non avrebbe "svolto il proprio incarico con imparzialità".

