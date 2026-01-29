È mancata Daniela Coser fondatrice dell’azienda vitivinicola Ronco dei Tassi

Daniela Coser, a 67 anni, si è spenta dopo una lunga malattia. Era la fondatrice dell’azienda vitivinicola Ronco dei Tassi di Cormòns, insieme al marito Fabio. Con il suo lavoro, ha portato avanti una realtà importante dell’enologia del Friuli Venezia Giulia.

Aveva dato vita alla realtà aziendale assieme al marito Fabio. "Il merito principale in assoluto va dato a lei" È mancata a 67 anni dopo una lunga malattia Daniela Coser, fondatrice insieme al marito Fabio dell’azienda vitivinicola Ronco dei Tassi di Cormòns, autentica portabandiera dell'enologia del Friuli Venezia Giulia. Con la sua scomparsa, il mondo del vino friulano perde una figura chiave, discreta e determinante, che ha contribuito in modo sostanziale alla costruzione di una delle realtà vitivinicole di riferimento del territorio. Una donna capace di unire visione imprenditoriale, sensibilità umana e un amore autentico per la terra.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Pilastro dell'enologia friulana stroncata dalla malattia: è mancata Daniela CoserÈ morta a 67 anni Daniela Coser, fondatrice di Ronco dei Tassi di Cormòns e figura chiave dell’enologia friulana. nordest24.it

Addio a Daniela Coser, anima e fondatrice del Ronco dei Tassi di CormònsÈ mancata a 67 anni Daniela Coser, cofondatrice dell’azienda vitivinicola Ronco dei Tassi di Cormòns (Go). Figura discreta e determinante per il vino friulano, ha guidato la cantina con sensibilità e ... italiaatavola.net

Il mondo della viticoltura friulana perde una delle sue donne più rappresentative: a 67 anni si è spenta a Cormons, dopo una lunga malattia, Daniela Coser - facebook.com facebook