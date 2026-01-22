Futball Cava Ronco ko a Massa Lombarda | Avversario tosto ma è mancata concretezza

Il Futball Cava Ronco ha perso 2-1 contro il Massa Lombarda in una partita equilibrata. Nonostante alcune occasioni create, la squadra non è riuscita a concretizzare le opportunità, subendo alla fine la sconfitta. La gara è stata intensa e combattuta, ma l’episodio decisivo ha favoreggiato i padroni di casa. Un risultato che richiede analisi e miglioramenti per le prossime sfide.

Il Futball Cava Ronco esce sconfitto dal campo del Massa Lombarda al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni, decisa dall’episodio che ha fissato il punteggio sul 2-1 per i padroni di casa. L’avvio di gara è favorevole al Massa Lombarda che passa in vantaggio già al 3’: Gramellini.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Il Futball Cava Ronco riscatta il ko contro Faenza: 3-1 al Sampaimola Leggi anche: Futball Cava Ronco show: tris e vittoria convincente contro la Sampierana La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Pareggio a reti bianche: il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della Comacchiese; Comacchiese 2015 vs Futball Cava Ronco, le parole di Erik Stucchi a fine gara; Medicina vittoria e sorpasso al terzo posto, bene anche il Sanpa; Rinforzo per il Futball Cava Ronco: ecco il trequartista Edoardo Eleonori. Pareggio a reti bianche: il Futball Cava Ronco strappa un punto sul campo della ComacchieseDopo appena un minuto di gioco, Brito Dos Santos svetta di testa sugli sviluppi di un’azione offensiva, ma la sua incornata termina sopra la traversa ... forlitoday.it Comacchiese col Cava Ronco. Colpo Sant’Agostino in RomagnaEccellenza: nuovo turno interno per i lagunari, mentre ieri nell’anticipo i ramarri hanno superato la Sampierana ... ilrestodelcarlino.it Designazioni #aiaparma 21 gennaio MASSA LOMBARDA - FUTBALL CAVA RONCO #Arbitro Buona partita! #AIA #Arbitri #Calcio #Sport facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.