Stallo nella verifica a Palazzo di Città la proclamazione degli eletti potrebbe sbloccare l’impasse

9 gen 2026

La verifica della maggioranza a Palazzo di Città resta in sospeso, rallentando la proclamazione degli eletti. Nonostante l’ultimatum del Partito Democratico, il tavolo del campo largo progressista non è stato ancora convocato. La situazione appare ancora in fase di stallo, con possibili sviluppi che potrebbero contribuire a superare l’impasse politica e favorire una rapida soluzione.

Il tavolo del campo largo progressista, ad oggi, non è stato convocato e, nonostante l’ultimatum del Partito Democratico, la verifica a Palazzo di Città non è ancora partita. I Dem, almeno secondo le voci di corridoio, prima di una delle ultime sedute del Consiglio comunale avevano minacciato di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

