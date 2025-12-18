Fornovo crolla una porzione di muratura di un edificio di via Matteotti A maggio a cedere fu il tetto

A distanza di pochi mesi dal crollo del tetto avvenuto a maggio, un nuovo episodio di cedimento si è verificato a Fornovo, questa volta in un edificio di via Matteotti. La notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, una porzione di muratura ha ceduto, sollevando preoccupazioni sulla stabilità degli immobili della zona e sulla sicurezza dei residenti.

Fornovo. A distanza di qualche mese dal crollo di una porzione di tetto avvenuto lo scorso maggio, ecco che un nuovo cedimento ha interessato, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, un immobile privato di via Matteotti. Questa volta a venire giù è stata una parte di muratura, finita sulla sede stradale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno disposto una parziale chiusura della strada per motivi di sicurezza. A seguito dell’accaduto, il sindaco di Fornovo Fabio Carminati ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare l’incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

