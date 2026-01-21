A fuoco un edificio nel Centro Storico

Nel pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato nel cuore del Centro Storico di Napoli, in vico San Nicola a Nilo. L’incendio ha interessato un edificio, al momento non abitato, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e tutelare la sicurezza della zona.

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nel Centro Storico, in vico San Nicola a Nilo. A fuoco un intero edificio che, da quanto apprende NapoliToday, non sarebbe abitato. Sul posto i Vigili del Fuoco. Al momento non si hanno notizie di feriti, resta da accertare come e da cosa siano.

