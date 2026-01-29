Due di Noi sul divano rosa l’iniziativa di Gilead ed Europa Donna per dare voce a donne con tumore al seno metastatico

Gilead Sciences Italia ed Europa Donna Italia hanno lanciato “Due di Noi sul divano rosa”, un progetto per far parlare le donne con tumore al seno metastatico. L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e si svolge proprio a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio. L’obiettivo è dare spazio alle loro storie e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà di chi combatte questa malattia.

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio, Gilead Sciences Italia ed Europa Donna Italia hanno promosso l’iniziativa “Due di Noi sul divano rosa”, che rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro il Cancro. In tale contesto, la ricerca apre a nuove terapie sempre più mirate ed efficaci nel trattamento del tumore al seno metastatico, ma è essenziale impegnarsi ulteriormente al fine di rendere l’accesso alle cure veloce ed equo su tutto il territorio, anche grazie all’aiuto delle istituzioni, alle quali si chiede, appunto, una burocrazia più leggera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di Gilead ed Europa Donna per dare voce a donne con tumore al seno metastatico Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Sociale: approvato progetto “Nastro rosa sotto la Torre” per le donne con tumore al seno Cancro seno metastatico, 'Antona (Europa Donna): "Applicare subito nuove terapie" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. «Non è vincere una medaglia, ma tenerla il più a lungo possibile», le voci delle donne che vivono... Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Due di noi sul divano rosa, la voce delle donne con tumore al seno metastatico; Prima di noi, su Rai 1 la serie sulla famiglia Sartori: negli utlimi due episodi grandi rivelazioni per Eloisa; Due di Noi sul divano rosa, iniziativa di Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia; Tumore al seno, Milano Cortina 2026 apre il suo programma con l'iniziativa Due di Noi sul divano rosa. ‘Due di noi sul divano rosa’, al via progetto di sensibilizzazione sul tumore della mammellaUn divano rosa a disposizione delle pazienti affette da tumore metastatico della mammella affinché possano condividere la loro esperienza della malattia. zeroventiquattro.it "Due di Noi sul divano rosa", iniziativa di Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia. x.com Venerdì si è tenuto il Convegno nazionale di Senonetwork – Incontro dei Centri di Senologia 9.0, un confronto tra mondo scientifico, Istituzioni e Associazioni di pazienti ed eravamo presenti anche noi di Europa Donna Italia insieme a C.A.O.S e Toscana Donn - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.