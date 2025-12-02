Cancro seno metastatico ' Antona Europa Donna | Applicare subito nuove terapie
Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - L'approvazione anche da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di nuove opzioni terapeutiche per il cancro al seno metastatico e in stadio avanzato "è importante per le migliaia di donne che attendono questo tipo di soluzione, ma è altrettanto importante che i nuovi farmaci trovino subito applicazione perché qualche mese di ritardo può fare la differenza su queste pazienti". Lo ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da AstraZeneca per mettere in luce le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tumore al seno, “numero allarmante di casi di cancro invasivo in donne più giovani” https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/tumore-seno-numero-allarmante-casi-cancro-invasivo-in-donne-pia-giovania-00001/ - facebook.com Vai su Facebook
Cancro al seno, sempre più casi in donne più giovani: cosa si sa, lo studio Vai su X
Cancro seno metastatico, 'Antona (Europa Donna): "Applicare subito nuove terapie" - L'approvazione anche da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di nuove opzioni terapeutiche per il cancro ... Da iltempo.it
Cancro seno metastatico, Fusco (Ieo): "Test biomarcatori cruciali per terapie innovative" - ) sono disponibili nuove opportunità legate agli inibitori della pathway Pi3k, ma è fonda ... Riporta lanuovasardegna.it
Cancro seno metastatico, Guarneri (Iov): "Inibitore Akt e terapia ormonale migliorano controllo" - "Il sottotipo di malattia a recettore ormonale positivo (Hr+) e Her2- Lo riporta msn.com
Cancro al seno avanzato, Aifa approva nuova terapia mirata - L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di capivasertib, una nuova terapia mirata. Si legge su msn.com
Tumori, D'Antona (Europa Donna): "Campagna cancro seno metastatico dedicata all'accesso farmaci" - Da molti anni, in occasione della Giornata dedicata alla sensibilizzazione per il tumore alla ... Si legge su iltempo.it
Cancro seno metastatico, più trattabile con terapie target e biopsia liquida - Questo significa che una larga parte delle donne affette da cancro alla mammella metastatico può essere ... Riporta adnkronos.com