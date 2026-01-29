Due camion pieni di tacchini inclinati e bloccati a bordo strada intervento con le gru dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un episodio curioso lungo una strada di campagna. Due camion carichi di tacchini si sono inclinati e sono rimasti bloccati, rischiando di ribaltarsi. Le squadre di soccorso hanno usato le gru per mettere in sicurezza gli animali e i mezzi, evitando che la situazione peggiorasse.

Singolare intervento dei Vigili del fuoco impegnati nell'assistenza e recupero di due camion con un carico di tacchini che hanno rischiato di cappottarsi a bordo strada Singolare intervento dei Vigili del fuoco impegnati nell'assistenza di due camion con un carico di tacchini che hanno rischiato di cappottarsi a bordo strada, in una zona di campagna. I Vigili del fuoco di Cesena, supportati dall'auto-gru della sede centrale di Forlì, alle ore 8 di oggi, sono intervenuti in via Luzzena ed in via Comunale Casalbono, tra Borello e Teodorano, per supportare gli autisti di due camion che trasportavano tacchini e che sono rimasti bloccati sulla banchina a bordo strada.

