Dua Lipa conquista il front row di Chanel Haute Couture con capelli brunette sleek e rossetto scuro perlato Accanto a lei Penélope Cruz Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi confermano che l’eleganza passa anche dai capelli

Dua Lipa si fa notare alla settimana Haute Couture di Parigi. La cantante si presenta con capelli brunette lisci e rossetto scuro perlato, attirando l’attenzione tra le star sedute in prima fila. Accanto a lei, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi mostrano come l’eleganza passi anche dai dettagli dei capelli. Mentre gli abiti raccontano il futuro della moda, sono proprio le acconciature delle celebrità a svelare le prossime tendenze beauty.

A lla settimana Haute Couture di Parigi, gli abiti raccontano il futuro della moda. Ma è nei capelli delle star sedute in front row, che si leggono già le prossime ossessioni beauty. Texture naturali, colori pieni, dettagli studiati per sembrare effortless. E Chanel, con Dua Lipa, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi sedute in parterre, detta il ritmo ancora una volta. Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu Blazy X Le star in front row da Chanel. La Paris Haute Couture Week entra nel vivo e, mentre sulle passerelle prendono forma le visioni della Primavera-Estate 2026, le prime file diventano un vero osservatorio beauty.

