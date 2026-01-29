Dragon Trainer 2 | Phil Dunster è Eret nel sequel Live-Action

Phil Dunster, noto per le sue interpretazioni in Ted Lasso e Rooster, entra nel cast di Dragon Trainer 2 in versione live-action. La Universal Pictures ha annunciato la sua partecipazione nel sequel, che porta la storia di Hiccup e dei draghi sul grande schermo in una nuova veste. I fan del film originale ora aspettano di vedere come Dunster interpreterà il personaggio di Eret nel nuovo capitolo.

Phil Dunster (Ted Lasso, Rooster) è entrato nel cast di How to Train Your Dragon 2 (da noi Dragon Trainer 2), il sequel live-action di Universal Pictures. Interpreterà Eret, figlio di Eret. La notizia è stata confermata poco fa da Deadline. L’attore britannico, noto soprattutto per il ruolo di Jamie Tartt nella serie Ted Lasso ( a proposito, la quarta stagione si è mostrata oggi con le prime foto ), è reduce da apparizioni nella serie Rooster e dalla serie Surface, oltre a piccoli ruoli in The Witcher e altri progetti TV. LEGGI ANCHE: Cate Blanchett è di nuovo Valka Il sequel del remake live-action: cosa sappiamo finora Dragon Trainer 2 sarà nuovamente diretto da Dean DeBlois (regista dei tre capitoli animati originali e del primo film live-action), prodotto da Marc Platt e Adam Siegel per DreamWorks Animation e Universal Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

