Aversa Tentato furto al Primo Sushi | ladri in fuga a mani vuote

Tentato furto nella notte al ristorante Primo Sushi, situato in via Dante Alighieri. I malviventi hanno forzato l'ingresso del locale, riuscendo ad accedere all'interno e a rovistare nel cassetto fiscale alla ricerca di denaro contante. Nonostante l'azione rapida, i ladri non hanno trovato nulla di valore: soltanto pochi spiccioli, che non sono stati portati via.

