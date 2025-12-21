Terrore nel cuore di Palermo | spari dalla macchina sulla folla durante la notte una donna gravemente ferita

21 dic 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’agguato in piena movida tra sabato e domenica. Momenti di panico nel centro di Palermo, dove nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre si è verificato un episodio di estrema violenza. Da un’auto in corsa sono stati esplosi colpi di fucile contro i passanti, affollando le strade della movida. Il bilancio è pesante: una donna ferita in modo grave e due pedoni investiti durante la fuga. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 nei pressi di piazza Nascè, una zona molto frequentata nel fine settimana. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili si sarebbero mossi a bordo di una Smart lanciata ad alta velocità, seminando il caos tra la folla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

