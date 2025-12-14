Caro Presidente Trump ci ha chiamati ritardati? Le parole contano i ragazzi affetti da sindrome di Down rispondono a Donald Trump E il video è virale

Un gruppo di persone con sindrome di Down ha risposto pubblicamente a Donald Trump, che aveva usato parole offensive nei loro confronti. Attraverso una lettera aperta e un video virale, i ragazzi hanno sottolineato l’importanza del linguaggio e della responsabilità delle figure pubbliche nel rispetto delle persone con disabilità.

© Vanityfair.it - «Caro Presidente Trump, ci ha chiamati “ritardati”? Le parole contano», i ragazzi affetti da sindrome di Down rispondono a Donald Trump. E il video è virale

Diverse persone con disabilità intellettuale hanno letto una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, riaccendendo il dibattito sul linguaggio offensivo e sulla responsabilità delle figure pubbliche. Vanityfair.it

