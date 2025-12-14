Caro Presidente Trump ci ha chiamati ritardati? Le parole contano i ragazzi affetti da sindrome di Down rispondono a Donald Trump E il video è virale

Un gruppo di persone con sindrome di Down ha risposto pubblicamente a Donald Trump, che aveva usato parole offensive nei loro confronti. Attraverso una lettera aperta e un video virale, i ragazzi hanno sottolineato l’importanza del linguaggio e della responsabilità delle figure pubbliche nel rispetto delle persone con disabilità.

Diverse persone con disabilità intellettuale hanno letto una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, riaccendendo il dibattito sul linguaggio offensivo e sulla responsabilità delle figure pubbliche.

