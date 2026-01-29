Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo 15, con la quarta puntata. Il protagonista, il Capitano, si trova al centro dell’attenzione di una ragazza un po’ fuori dagli schemi, che sembra infatuata di lui. La scena si anima con questa situazione inaspettata, mentre i personaggi principali continuano a risolvere misteri e a vivere le loro storie quotidiane.

Torna, questa sera 29 gennaio, Don Matteo, con la quarta puntata della quindicesima stagione della popolarissima fiction. A interpretare don Massimo c'è Raoul Bova, subentrato dalla tredicesima stagione dopo l’uscita di scena di Terence Hill. Accanto a lui, nei dieci nuovi episodi, tante guest star, da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi e Max Tortora. Appuntamento alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella puntata del 29 gennaio, intitolata "L'errore", Cecchini prova a sistemare un guaio ma finisce per peggiorare la situazione e creare un problema perfino più grosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Don Matteo 15 su Rai 1, la trama della quarta puntata di stasera, 29 gennaio

Approfondimenti su Don Matteo 15

Ultime notizie su Don Matteo 15

Cos’e successo a Natalina Il capitano imparerà a ballare L’universo è infinito A questa ed altre domande troveremo risposta domani: in prima serata su Rai1 e RaiPlay, con la quarta puntata di #DonMatteo15! - facebook.com facebook