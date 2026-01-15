Don Matteo 15 stasera su Rai 1 la seconda puntata | chi è il misterioso Mathias?

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Don Matteo 15, alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay. In questo episodio, il passato di Giulia rivela la figura di un uomo misterioso, Mathias, che potrebbe influire sulla sua relazione con Diego. La serie continua a coinvolgere il pubblico con storie intriganti e personaggi complessi, confermando il successo della lunga saga che da anni accompagna le serate televisive degli italiani.

Il passato di Giulia nasconde un uomo misterioso che rischia di mettere in crisi il suo rapporto con Diego nella seconda puntata di Don Matteo 15, in onda stasera alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay Don Matteo è tornato ancora una volta ad allietare le serate del suo pubblico fedelissimo, che anche una settimana fa, in occasione dell'esordio, l'ha premiato con ascolti oltre le attese: più di 4 milioni di spettatori e il 25% di share. Stasera su Rai 1 si replica con la seconda puntata, su cui si concentrano aspettative altissime, e non solo sul fronte Auditel. A Spoleto infatti, direttamente dal passato di Giulia, arriverà l'affascinante Mathias. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

