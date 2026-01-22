Don Matteo 15 anticipazioni quarta puntata di giovedì 29 gennaio 2026

Don Matteo 15 torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, con nuove indagini e personaggi. La serie, giunta alla quindicesima stagione, continuerà a coinvolgere il pubblico per 10 puntate, offrendo incontri con volti noti come Diletta Leotta, Valeria Fabrizi e Max Tortora. La quarta puntata, in programmazione giovedì 29 gennaio, promette di approfondire ulteriormente le storie e i misteri della comunità di Gubbio.

Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per 10 puntate, dove non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Don Matteo, anticipazioni quarta puntata. 15×04 – L’errore: Cecchini, tentando di rimediare a un suo pasticcio, ne combina uno ancora più grande. Così il Capitano finisce nel mirino di Andrea, una ragazza un po’ stramba e segretamente innamorata di lui, che non gli dà tregua. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Don Matteo 15, anticipazioni quarta puntata di giovedì 29 gennaio 2026 Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata di giovedì 15 gennaio 2026Don Matteo 15 torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, con nuove indagini e personaggi. Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata di giovedì 22 gennaio 2026Don Matteo 15 torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, con nuove indagini e personaggi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 Argomenti discussi: Don Matteo 15, stasera in tv la seconda puntata: l’arrivo di Mathias sconvolge i piani sentimentali di Diego e Giulia; Don Matteo 15: Cecchini salva le nozze tra Giulia e il Capitano, un nuovo amore all'orizzonte. Cosa vedremo stasera; Nella seconda puntata di Don Matteo 15 tra Giulia e Diego spunta il terzo incomodo; Don Matteo 15 su Rai 1, la trama della seconda puntata di stasera, 15 gennaio. Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 29 gennaio: Maresciallo Cecchini vittima di un amore ossessivoLe anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 29 gennaio 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Andrea si innamora del Capitano Cecchini e non gli darà tregua. fanpage.it Anticipazioni Don Matteo 15, puntata del 22 gennaio 2026: arrivano i genitori del Capitano per conoscere GiuliaNuovo appuntamento con Don Matteo 15 su Rai 1 per questa sera, giovedì 22 gennaio 2026: scopriamo le anticipazioni dei nuovi episodi! alfemminile.com Don Matteo 12 – Anticipazioni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.