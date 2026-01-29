Documenti falsi e terrorismo | arrestato 36enne russo

La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 36 anni proveniente dalla Russia. Gli agenti della Digos lo hanno fermato durante un'operazione contro il terrorismo e i documenti falsi. La questura non ha ancora fornito dettagli sulle accuse, ma l’arresto arriva in un momento di crescente attenzione su casi di terrorismo internazionale.

L’uomo era ricercato a livello internazionale per affiliazione a organizzazioni jihadiste. A rintracciarlo sotto le due torri sono stati gli agenti della Digos Un cittadino russo di 36 anni è stato arrestato a Bologna dagli uomini della sezione antiterrorismo della Digos, con il coordinamento della direzione centrale della polizia di prevenzione. L’uomo è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bologna su richiesta della procura, con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’indagine prende avvio da un controllo effettuato nel giugno 2025, quando il 36enne era stato fermato insieme a un connazionale.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

