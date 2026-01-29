Il cittadino russo arrestato a Bologna per documenti falsi e terrorismo

La polizia di Bologna ha arrestato un cittadino russo di 36 anni, sospettato di aver prodotto e posseduto documenti falsi. L’uomo è stato fermato dall’Antiterrorismo della Digos, che ha trovato prove del suo coinvolgimento in attività illegali legate ai documenti di identità falsi. L’indagine prosegue per capire se ci siano collegamenti con altre attività illecite.

Un 36enne russo è stato arrestato dall’Antiterrorismo della Digos di Bologna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’uomo era stato trovato nel giugno scorso a Bologna con documenti falsi e validi per l’espatrio. Insieme a un’altra persona che era stata arrestata. Dagli accertamenti successivamente è emerso, a carico di entrambi, l’esistenza di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità della Federazione Russa, inserito nel sistema Interpol mediante Red Notice, con l’accusa di affiliazione all’organizzazione terroristica ‘Imarat Kavkaz’. E anche di partecipazione attiva a conflitti armati in territorio siriano nel periodo di massima operatività dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista ‘Islamic State’.🔗 Leggi su Open.online

Nella giornata di domenica 14 dicembre, la polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, di 47 anni, accusato di favorire l’immigrazione clandestina e di aver prodotto documenti falsi per il nord Europa, nel contesto di un'indagine volta a contrastare i viaggi irregolari e le frodi sui documenti.

