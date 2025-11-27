Abusi sessuali su cinque studenti minorenni confermata la condanna per l'ex diacono Frateschi
Ex diacono e professore di religione, confermata la condanna per Alessandro Frateschi, riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata e tentata violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
