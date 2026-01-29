Disurbano al Castello di Galliate la mostra di Stefano Mariani

Al Castello di Galliate apre una mostra di Stefano Mariani, intitolata

Dal 31 gennaio al 9 febbraio nelle sale sud del Castello Sforzesco di Galliate arriva la mostra "Disurbano, il respiro inquieto della città" di Stefano Mariani. La mostra sarà inaugurata sabato 31 gennaio, alle 17. Durante la serata verrà presentata la monografia "Reliquie Urbane" di Stefano Mariani in dialogo con Matteo Gambaro, presidente dell'Ordine degli Architetti di Novara e Vco. Alle 18 ci sarà anche una performance a cura di Andrea Gattinoni (voce narrante) e di Dante Tanzi (soundscape). A seguire un drink di benvenuto e visita alla mostra. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 31 gennaio al 9 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Castello Galliate

Domenica 31 maggio, al Castello di Galliate, arriva la stand-up comedy di Yoko Yamada.

Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate si terrà un evento di stand up comedy organizzato dal Big Lebowski Culture Club.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castello Galliate

La magia del Natale al Castello di Santa SeveraLa Magia del Natale entra nel Castello di Santa Severa. Fino al 6 gennaio 2026, il castello si trasforma in un borgo natalizio, animato da attrazioni e iniziative a ingresso gratuito, promosse dalla ... romatoday.it

31 gennaio 2026 - h. 21.00 - Sale Sud del Castello Sforzesco Inaugurazione della mostra di Stefano Mariani "DISURBANO", il respiro inquieto della città. L'autore interpreta soggetti urbani e luoghi di archeologia industriale, ma le sue libere combinazioni di di facebook