Stand up comedy | al Castello di Galliate arriva Yoko Yamada
Domenica 31 maggio, al Castello di Galliate, arriva la stand-up comedy di Yoko Yamada. L'artista si esibirà alle 21 nel salone neogotico con il suo nuovo spettacolo
Domenica 31 maggio al Castello di Galliate arriva la stand up comedy di Yoko Yamada.L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, dove Yamada porta in scena il suo nuovo spettacolo "Stellina Scintillina".Lo spettacolo di Yoko Yamada è una riflessione, lucida ma non troppo, su alcune domande che. Novaratoday.it
In & Out - Michela Giraud e il coro greco
Stand up comedy: al Castello di Galliate arriva Yoko Yamada - L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, dove Yamada porta in scena il suo nuovo spettacolo "Stellina ... novaratoday.it
A tutta stand up con Amaro, Mangione e Yamada al teatro San Filippo di San Benedetto - Up San Benedetto”, alla sua 3ª edizione, un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti della stand- msn.com
MŒSËÇÅ . Battuta tratta dalla serata di stand up comedy “BESTIE” fatta al Capodoglio di Torino - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.