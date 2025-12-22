Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi l’annuncio del legale della figlia Evelina
(Adnkronos) – “Esprimiamo piena soddisfazione in merito alla decisione del giudice di nominare un consulente medico Ctu che accerti il grado di autonomia decisionale del professor Sgarbi nel prendersi cura dei propri interessi”. Lo annuncia in una nota l'avvocato Giampaolo Iacobbi, legale della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina. “Finalmente non saranno più pseudo-opinionisti, sedicenti postini o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
No all'amministratore di sostegno per Sgarbi, ci sarà una perizia medica.
«Vittorio Sgarbi non ha bisogno di amministratore di sostegno»: disposta una super perizia medica - È quanto emerge dall’ultima decisione della giudice, resa nota lunedì 22 dicembre nel corso ... leggo.it
Caso Sgarbi, il tribunale dice no all’amministratore di sostegno: disposta perizia medica sulle capacità decisionali - Il tribunale decide sul caso Sgarbi: niente amministratore di sostegno, ma serve una perizia medica per valutare la sua autonomia decisionale ... fanpage.it
