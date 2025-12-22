Non può farlo Vittorio Sgarbi arriva lo stop del giudice | Disposta una perizia medica

La decisione definitiva sull’ amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi si allontana e, nel frattempo, anche le nozze annunciate con Sabrina Colle restano sospese in attesa di perizia medica. La giudice Paola Scorza ha respinto in parte l’istanza della figlia Evelina “per quanto concerne la cura, la salute e l’ordinaria gestione patrimoniale”, ritenendo Sgarbi “in grado di gestire dette situazioni con il supporto della compagine familiare che lo sostiene e lo coadiuva per sua volontà”. La magistrata ha però disposto una perizia, nominando la psicoterapeuta Lilli Romeo per gli aspetti più delicati: “gestione straordinaria del proprio patrimonio e alle scelte relative ai diritti personalissimi, quali la capacità di testare e contrarre matrimonio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi”, l’annuncio del legale della figlia Evelina

Leggi anche: Il Tribunale di Roma: perizia medica per valutare se Vittorio Sgarbi può sposarsi e prendere decisioni di “particolare rilevanza”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vittorio Sgarbi torna in pubblico dopo depressione e ricovero: al voto nelle Marche (con le foto sui social). La figlia Evelina: «Fragile e smagrito, va aiutato» - L'occasione sono le Regionali nelle Marche, dove il critico d'arte e politico ha fissato la residenza dal 2017. roma.corriere.it

Vittorio Sgarbi, la prima foto dopo il ricovero per depressione e la lite con la figlia Evelina. La trasformazione - Non solo sulla scena del gossip, dove è tornato alla ribalta in seguito alla lite in atto con la figlia Evelina, che avrebbe chiesto per il padre un amministratore di ... ilgazzettino.it

Vittorio Sgarbi, le foto al seggio e la reazione della figlia Evelina: “Triste e dispiaciuta” - Le recenti apparizioni pubbliche di Vittorio Sgarbi hanno sollevato grande preoccupazione e sono noti gli “scontri” con la figlia Evelina, che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno. dilei.it

Difficile confrontarsi con un grande come Vittorio Gassmann, suo padre, eppure Alessandro Gassman è riuscito a farlo e ora anche Leo lo sta facendo, nella musica e nella recitazione. Vuoi vedere l’episodio completo Clicca qui: https://youtu.be/nvXCfmbkMz - facebook.com facebook