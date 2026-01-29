Disordini durante il corteo No decreto sicurezza emesso il foglio di via per 12 manifestanti

La polizia ha individuato alcune delle persone che hanno partecipato ai disordini verificatisi durante un corteo del 17 maggio 2025, promosso dalla “Rete No DDL Sicurezza Catania”. Le investigazioni della Digos hanno permesso di identificare e denunciare i responsabili dei violenti fatti.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

disordini durante il corteoCorteo e disordini a Catania, scattano i provvedimenti del questoreCATANIA – La polizia ha individuato alcuni dei protagonisti dei disordini avvenuti durante il corteo del 17 maggio 2025 a Catania. Indagini della Digos della Questura hanno permesso di identificare e ... livesicilia.it

disordini durante il corteoDisordini in un corteo, emessi dal questore 4 avvisi oraliLa Polizia di Stato ha individuato alcuni facinorosi che si sono resi protagonisti di alcuni disordini, durante un corteo del 17 maggio 2025. Le investigazioni, condotte dai poliziotti della Digos del ... grandangoloagrigento.it

