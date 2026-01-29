Disordini durante il corteo No decreto sicurezza emesso il foglio di via per 12 manifestanti

La polizia ha individuato alcune delle persone che hanno partecipato ai disordini verificatisi durante un corteo del 17 maggio 2025, promosso dalla “Rete No DDL Sicurezza Catania”. Le investigazioni della Digos hanno permesso di identificare e denunciare i responsabili dei violenti fatti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

