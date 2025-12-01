Scontri al porto con la polizia durante il corteo del 22 settembre | quattro manifestanti indagati

Cataniatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scattano le misure cautelari per gli scontri avvenuti al porto di Catania lo scorso settembre durante una manifestazione Pro Pal. Nelle prime ore di questa mattina, la polizia ha eseguito un'ordinanza del gip che dispone l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scontri porto polizia duranteScontri con la polizia e violenza durante manifestazione, 4 misure cautelari - Al porto, alcuni manifestanti, armati di aste e bastoni, hanno cercato con violenza di sfondare il presidio, ferendo due funzionari di polizia e pronunciando frasi oltraggiose ... Segnala grandangoloagrigento.it

scontri porto polizia duranteScontri al porto di Catania durante la manifestazione del 22 settembre: denunciati quattro partecipanti - In particolare, la mattina del 22 settembre scorso, nell’ambito di una mobilitazione nazionale si è svolta una preavvisata manifestazione con corteo che ha visto la partecipazione di circa 8000 ... catanianews.it scrive

scontri porto polizia duranteBlocco alla Leonardo di Venezia, scontri tra polizia e manifestanti durante lo sciopero: «Ci sono feriti» - Tensioni e violenze anche a Schio durante le passeggiate per la sicurezza ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Porto Polizia Durante