Scontri al porto con la polizia durante il corteo del 22 settembre | quattro manifestanti indagati

Scattano le misure cautelari per gli scontri avvenuti al porto di Catania lo scorso settembre durante una manifestazione Pro Pal. Nelle prime ore di questa mattina, la polizia ha eseguito un'ordinanza del gip che dispone l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

