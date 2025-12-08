Londra Zelensky da Starmer e altri volenterosi europei

"Ciò che è molto importante oggi è l'unità tra Europa, Ucraina e Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in brevi dichiarazioni prima di iniziare il vertice a Downing Street con il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

londra zelensky starmer volenterosiZelensky incontra Starmer, Merz e Macron - A Londra Zelensky incontrerà il suo massimo funzionario per la sicurezza Rustem Umerov che ha incontrato Witkoff e Kushner nel fine settimana, per un briefing dettagliato. Segnala tio.ch

