il disagio mentale ormai giustifica tutto

Il disagio mentale viene spesso citato come causa di comportamenti estremi. Tuttavia, è importante affrontare questi episodi con analisi obiettive e responsabili, evitando semplificazioni. Recenti fatti a La Spezia, dove un ragazzo marocchino ha ucciso un egiziano, evidenziano la complessità delle motivazioni e la necessità di un’attenzione equilibrata per prevenire e comprendere tali tragedie.

Gentile Direttore Feltri, le scrivo colpito e disgustato dal delitto avvenuto a La Spezia, dove un ragazzo marocchino ha ucciso un ragazzo egiziano, apparentemente per gelosia. Stando a quanto riportato, il giovane avrebbe detto subito, dopo l'arresto, che la sua intenzione era uccidere. Eppure, a distanza di poco tempo, ecco comparire una narrazione diversa: l'avvocato parla di «disagio», di comportamenti autolesionistici, di fragilità psicologica, quasi a costruire una cornice attenuante. Le chiedo: lei cosa pensa di questa tendenza a trasformare un omicida in un «ragazzo fragile»? Michele Bonino Caro Michele, penso esattamente quello che pensi tu, e cioè che il «disagio mentale», in Italia, sta diventando una specie di lasciapassare morale, una coperta pronta all'uso che si stende addosso all'autore del crimine per scaldarlo, proteggerlo, scusarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

