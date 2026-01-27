In occasione dello spettacolo ‘Blu mare’, in scena al Teatro delle Api, si affronta il tema del disagio mentale attraverso un’opera di Giuseppina Gazzella. La rappresentazione mira a promuovere una riflessione pubblica e sensibile, valorizzando il ruolo delle istituzioni e delle associazioni nel dialogo su questa tematica. L’evento si svolge sabato 31 gennaio alle ore 21:15, con la partecipazione di figure istituzionali e del pubblico interessato.

Si intitola ‘Blu mare’ lo spettacolo che esordisce sabato 31 gennaio (ore 21,15) al Teatro delle Api, scritto dall’elpidiense Giuseppina Gazzella per la regia di Sara Sonaglioni presentato dall’assessore alle pari opportunità, Elisa Torresi e dalla consigliera delegata, Gioia Di Ridolfo, presente anche l’Associazione Libertas Vitae. Tratto da una storia vera, in ‘Blu mare’ si affrontano temi attuali: la malattia mentale e il disagio familiare, tra dolore, fragilità e rinascita. Partner di questa operazione culturale: Psiche 2000 e il progetto Malamente. Lo spettacolo è realizzato da +Artisti aps "ed è dedicato a mia sorella Ilaria che nel 2021 si è tolta la vita, alla sua forza e alla sua fragilità" ha spiegato Gazzella, ringraziando direttivo, regista, la coreografa Carlotta Palazzo, Maja Matic, il cast e lo staff tecnico e quanti hanno sostenuto l’operazione, compresi l’assessorato e la Cpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malattia mentale e disagio: uno spettacolo per parlarne

Approfondimenti su Malattia mentale

Ashley St Clair, madre di Romulus, figlio di Elon Musk, ha intentato una causa contro l’IA di X, accusandola di aver generato immagini deepfake seminude che le hanno causato dolore e disagio mentale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Husband meets mistress—wife catches him on the spot, he panics!

Ultime notizie su Malattia mentale

Argomenti discussi: Italiani e salute mentale: il 74% ha avuto esperienza con disturbi. Il rapporto Censis; Salute mentale: per 2 italiani su 3 esperienza diretta o indiretta. Cresce il disagio psicologico tra i giovani; Malattia mentale e disagio: uno spettacolo per parlarne; Nasce la Fondazione Vecchioni, contro lo stigma della malattia mentale.

Salute mentale: per 2 italiani su 3 esperienza diretta o indiretta. Cresce il disagio tra i giovaniAncora diffusi pregiudizi e stigma sociale. Più attenzione al benessere psicologico e alla necessità, in caso di problemi, di chiedere aiuto a professionisti. Per più di quattro connazionali su dieci ... msn.com

Malattia mentale e disagio: uno spettacolo per parlarneSi intitola ‘Blu mare’ lo spettacolo che esordisce sabato 31 gennaio (ore 21,15) al Teatro delle Api, scritto dall’elpidiense ... ilrestodelcarlino.it

La tua vita è la mia, Axelsson La malattia mentale nella Svezia anni 60. - facebook.com facebook

NASCE FONDAZIONE VECCHIONI, "CONTRO STIGMA MALATTIA MENTALE" Video servizio (MIANEWS) Milano, 20 GENNAIO - Con l'obbiettivo di combattere lo stigma nei confronti della malattia mentale, nasce la fondazione Vecchioni, voluta dal cant x.com