Direzione del Pd entro la prossima settimana duello sullo streaming E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria Ruffini

La direzione del Partito Democratico si farà, ma tra tanti “ma” e tanti punti interrogativi sui temi e sulle modalità che accompagneranno questo appuntamento, richiesto dalla minoranza dem ormai da mesi e ora accolto dalla segretaria Elly Schlein. Per esempio: si farà lo streaming della riunione? Oppure si preferirà tenere nascoste al pubblico le divergenze che intercorrono in questo momento tra le varie correnti democratiche e che potrebbero sfociare in dissapori durante la Direzione, mentre il tutto viene catturato da una videocamera? All’apparenza bazzeccole, nella sostanza temi centrali. Soprattutto per la lettura esterna che ne conseguirebbe.🔗 Leggi su Open.online

Elly Schlein punta a riunire la direzione del Pd già la prossima settimana.

Direzione del Pd entro la prossima settimana, duello sullo streaming. E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria RuffiniLa direzione del Partito Democratico si farà, ma tra tanti ma e tanti punti interrogativi sui temi e sulle modalità che accompagneranno questo appuntamento, richiesto dalla minoranza dem ormai da me ... open.online

Schlein convoca la direzione, e intanto spunta il logo riformistiLa segretaria Pd Elly Schlein ha annunciato che venerdì della prossima settimana si riunirà la direzione, il parlamentino dem. ansa.it

ECCO GLI OSPITI DI PRIMAVERA Il 31 gennaio ospiteremo un talk che matterà insieme Ernesto Maria Ruffini Presidente di Più Uno, Maria Elena Boschi di Casa Riformista, Beppe Sala Sindaco di Milano e Alessandro Onorato, Presidente di Progetto Civico It - facebook.com facebook