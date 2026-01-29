Direzione del Pd entro la prossima settimana duello sullo streaming E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria Ruffini

La direzione del Pd si terrà entro la prossima settimana, ma non sarà facile. La minoranza chiede da mesi di riunirsi e ora la richiesta viene accolta dalla segretaria Elly Schlein. Nel frattempo, il dibattito si sposta anche sullo streaming, che potrebbe cambiare il modo di seguire i lavori. Tra i temi in ballo ci sono anche i possibili nuovi nomi per il futuro del partito, tra cui Ernesto Maria Ruffini, scelto da un gruppo di riformisti. La situazione resta incerta e i punti interrogativi sono ancora tanti.

La direzione del Partito Democratico si farà, ma tra tanti “ma” e tanti punti interrogativi sui temi e sulle modalità che accompagneranno questo appuntamento, richiesto dalla minoranza dem ormai da mesi e ora accolto dalla segretaria Elly Schlein. Per esempio: si farà lo streaming della riunione? Oppure si preferirà tenere nascoste al pubblico le divergenze che intercorrono in questo momento tra le varie correnti democratiche e che potrebbero sfociare in dissapori durante la Direzione, mentre il tutto viene catturato da una videocamera? All’apparenza bazzeccole, nella sostanza temi centrali. Soprattutto per la lettura esterna che ne conseguirebbe.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

