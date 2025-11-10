Un anno fa era ancora incerto sul futuro, oggi Ernesto Maria Ruffini è pronto a tornare in campo. In un’intervista a La Stampa, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate annuncia la riunione dei Comitati “Più uno”, nati in tutta Italia, per trasformarli in un vero movimento politico. «Sabato ci incontreremo a Roma per strutturare un Movimento che intende ridare voce ai cittadini non rassegnati a una democrazia a bassa intensità», spiega. «Vogliamo scuotere la nostra parte politica, un Campo largo che ormai pratica una vocazione minoritaria: quella di chi si sente sempre nel giusto, ma ha smesso di ambire a governare». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Questa destra non è imbattibile, dice Ernesto Maria Ruffini