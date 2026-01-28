Elly Schlein punta a riunire la direzione del Pd già la prossima settimana. Durante una conferenza stampa alla Camera, la segretaria del partito ha detto di voler ascoltare le richieste dei riformisti e si impegna a convocare il massimo organismo del partito quanto prima. La sua intenzione di riunire i vertici si fa più concreta, dopo settimane di tensioni interne.

Elly Schlein ascolta le richieste dei riformisti. Durante una conferenza stampa alla Camera, interpellata dai cronisti, la segretaria del Partito democratico ha annunciato: “Riunire la direzione del partito? Sì spero di farlo al più presto, penso già settimana prossima. È molto importante anche per prepararci alla sfida referendaria per il No e alla grande campagna d’ascolto del paese che stiamo preparando”. L'annuncio della leader era atteso da molto tempo soprattutto dall'ala moderata del partito, anche perché è da un anno che non viene convocata una vera direzione del partito, mentre lo statuto stabilisce che dovrebbe essere ogni sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein annuncia la direzione del Pd: “Spero di riunirla già settimana prossima”

