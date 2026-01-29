L’Inter conquista una vittoria importante a Dortmund, battendo il Borussia con un 2-0 che riaccende le speranze nel girone di Champions. Diouf si mette in mostra segnando il gol decisivo, mentre la squadra dimostra compattezza e determinazione. La vittoria rilancia il cammino europeo dei nerazzurri e dà nuova fiducia al gruppo.

L’Inter torna a vincere in Champions League e lo fa a Dortmund, imponendosi sul Borussia con una prestazione di solidità e carattere che rilancia il cammino europeo dei nerazzurri. Al Signal Iduna Park la squadra di Cristian Chivu ritrova compattezza e fiducia, interrompendo una fase continentale segnata da rimpianti e risultati incompleti. A decidere la sfida è Diouf, protagonista anche nel post-partita con parole che raccontano lo spessore umano del gruppo. Una vittoria che pesa oltre il risultato. Il successo in Germania vale molto più dei tre punti. L’Inter soffre, resta lucida nei momenti di pressione e colpisce quando il match lo consente, dimostrando una maturità tattica costruita nel tempo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Diouf decisivo a Dortmund: «Gol in Champions, questo gruppo è una famiglia»

