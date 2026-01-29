Diouf a Inter TV | Contento per il gol in Champions Questo gruppo come una famiglia

29 gen 2026

Diouf si è mostrato felice dopo aver segnato in Champions e ha parlato del gruppo, definendolo come una famiglia. Il giocatore ha commentato il momento come positivo e ha sottolineato l’unità della squadra. La vittoria in Europa sembra aver rafforzato il morale del gruppo, che si sente più compatto che mai.

Inter News 24 . Segui le ultime sul club nerazzurro. Nella suggestiva cornice del  Signal Iduna Park, l’ Inter  ha ritrovato la propria identità internazionale battendo i padroni di casa del  Borussia Dortmund. I  ragazzi di Cristian Chivu,  tecnico carismatico ed ex difensore leggendario della gloriosa stagione del Triplete, hanno offerto una prestazione di carattere, interrompendo finalmente il  periodo negativo che aveva caratterizzato le precedenti uscite in  Champions League. Una Vittoria di Prestigio per i Nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

