Diouf a Inter TV | Contento per il gol in Champions Questo gruppo come una famiglia

Diouf si è mostrato felice dopo aver segnato in Champions e ha parlato del gruppo, definendolo come una famiglia. Il giocatore ha commentato il momento come positivo e ha sottolineato l’unità della squadra. La vittoria in Europa sembra aver rafforzato il morale del gruppo, che si sente più compatto che mai.

