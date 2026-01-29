Diouf a Inter TV | Contento per il gol in Champions Questo gruppo come una famiglia
Diouf si è mostrato felice dopo aver segnato in Champions e ha parlato del gruppo, definendolo come una famiglia. Il giocatore ha commentato il momento come positivo e ha sottolineato l’unità della squadra. La vittoria in Europa sembra aver rafforzato il morale del gruppo, che si sente più compatto che mai.
Inter News 24 . Segui le ultime sul club nerazzurro. Nella suggestiva cornice del Signal Iduna Park, l’ Inter ha ritrovato la propria identità internazionale battendo i padroni di casa del Borussia Dortmund. I ragazzi di Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex difensore leggendario della gloriosa stagione del Triplete, hanno offerto una prestazione di carattere, interrompendo finalmente il periodo negativo che aveva caratterizzato le precedenti uscite in Champions League. Una Vittoria di Prestigio per i Nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Weah in gol e il Marsiglia vola in vetta dopo il 5-1 al Nizza! Poi l’ex Juventus rivela: «La forza di questo gruppo è che siamo una famiglia»
Chivu a Mediaset: «Contento per Diouf, Frattesi per noi è importante e vuole essere determinante! Sul suo minutaggio vi dico questo»
Inter, gioia anche per Diouf: Il gruppo mi sta aiutando tanto a inserirmiNonostante un certo turnover, con diversi cambi nella formazione iniziale e spazio a giocatori che hanno avuto meno spazio anche nei cambi a gara in corso,. tuttomercatoweb.com
Diouf a InterTV: Contento per il gol e per questo gruppo. Dispiace per i punti persiL'Inter supera il Borussia per 2 a 0 ma non riesce ad accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League ... msn.com
LA CHIUDE ANDY DIOUF!!! 0-2 INTER A DORTMUND! - facebook.com facebook
Dimarco inventa su punizione, Diouf chiude i conti: l’Inter espugna il Signal Iduna Park nel finale e batte il Borussia Dortmund per 2-0. I voti e le pagelle del match x.com
