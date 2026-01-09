Eleonora Palmieri, ferita a Crans-Montana, dichiara:

Lottano, come dei guerrieri, i feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Le ustioni, sul corpo. Lo shock dentro, anche per chi li aspetta a casa, famiglia e amici. Tra i ricoverati all'ospedale milanese del Niguarda c'è Eleonora Palmieri, 29enne veterinaria romagnola, che torna sui social dopo la tragedia e rompe il silenzio. Il messaggio di Eleonora dal reparto di terapia intensiva «Qui.

Eleonora Palmieri ferita a Crans Montana: "Combattiamo per guarire". Lo psicologo: "I ragazzi ancora scioccati"

