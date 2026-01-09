Eleonora Palmieri ferita a Crans-Montana | Stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni, è stata ferita a Crans-Montana. Attualmente è ricoverata al Niguarda, dove si sta concentrando sulla sua guarigione. In un breve messaggio sui social, ha condiviso il suo stato, ma è stato cancellato poco dopo. La sua vicenda suscita attenzione sulla difficile realtà di chi affronta infortuni gravi all’estero.

