Dimensionamento scolastico Colombo FdI | Basta fake news non sarà tagliato alcun servizio

Il deputato di Fratelli d’Italia Colombo mette fine alle notizie false sul dimensionamento scolastico. In un’uscita pubblica, afferma che non ci saranno tagli ai servizi, né chiusure di scuole o licenziamenti di personale. Colombo sottolinea che bisogna smettere di diffondere fake news e chiarisce che la riforma non cambierà nulla per studenti e insegnanti.

"Serve fare chiarezza una volta per tutte: il dimensionamento scolastico non chiude plessi, non licenzia personale, non taglia servizi". Così la parlamentare riminese Beatriz Colombo (FdI) in merito alle ultime notizie in arrivo dal mondo della scuola. "Si tratta esclusivamente di un accorpamento.

