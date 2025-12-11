Piattaforma anti-fake news L’Ia a servizio dei giornalisti
La diffusione di fake news e disinformazione rappresenta una sfida crescente nel panorama mediatico odierno. Per contrastare questo fenomeno, nasce una piattaforma innovativa basata sull'intelligenza artificiale, dedicata a supportare i giornalisti nel verificare e contrastare le notizie false, rafforzando l'affidabilità dell'informazione.
Roma, 11 dicembre 2025 – Fake news, disinformazione, caos mediatico. La tecnologia corre e l’informazione rischia di restare indietro. A sostenerla, però, arriva una piattaforma web basata sull’intelligenza artificiale. Uno strumento che permette di immagazzinare, verificare, mettere il relazione tra loro notizie e informazioni raccolte dalle testate, dagli archivi certificati, dalle istituzioni e dal web. Lo scopo è chiaro: assistere giornalisti e giornaliste nella ricerca e nell’approfondimento delle notizie, senza sostituirsi a loro, ma aggiungendo ulteriore qualità e affidabilità all’informazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Piattaforma anti-fake news. L’Ia a servizio dei giornalisti - Il funzionamento della piattaforma permette di raccogliere grandi quantità di dati per poi verificare le affermazioni at ... Secondo quotidiano.net
Twitter esce dall'alleanza Ue anti-fake news. È il primo passo per l'addio all'Europa? - A volte sono strappi più formali che sostanziali, quelli di Elon Musk, ma sempre strappi sono. Riporta corriere.it
Radio1 Rai. . Non tutti amano il #Natale, soprattutto le canzoni che ne fanno da colonna sonora. Ai ‘Grinch’ delle feste si rivolge David Byrne su una nota piattaforma, con una lista di canzoni anti-Xmas Marcella Sullo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Non tutti amano il #Natale, soprattutto le canzoni che ne fanno da colonna sonora. Ai ‘Grinch’ delle feste si rivolge David Byrne su una nota piattaforma, con una lista di canzoni anti-Xmas Marcella Sullo #GR1 Vai su X